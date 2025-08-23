Θα πιάσει πάνω από 50 εκατ. μόνο γιατί είναι λευκή!

Η μόνη 250 GTO που κατασκευάστηκε εργοστασιακά σε λευκό χρώμα θα αλλάξει χέρια το 2026 και αναμένεται να σπάσει ρεκόρ τιμών.