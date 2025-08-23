Θα πιάσει πάνω από 50 εκατ. μόνο γιατί είναι λευκή!
Θα πιάσει πάνω από 50 εκατ. μόνο γιατί είναι λευκή!

Η μόνη 250 GTO που κατασκευάστηκε εργοστασιακά σε λευκό χρώμα θα αλλάξει χέρια το 2026 και αναμένεται να σπάσει ρεκόρ τιμών.

Θα πιάσει πάνω από 50 εκατ. μόνο γιατί είναι λευκή!
Στην ερχόμενη δημοπρασία του Mecum στο Kissimmee το 2026 θα βγει στο σφυρί η Ferrari 250 GTO με αριθμό πλαισίου 3729 GT, γνωστή ως «Bianco Speciale».

