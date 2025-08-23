Δοκιμάζουμε το υβριδικό, αυτόματο Fiat 600 - Πόσο κοστίζει;
Με υβριδική τεχνολογία που δεν είναι και τόσο ήπια, με στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, με ελκυστικό ντιζάιν, καλούς χώρους και ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηριστικά τα πράγματα για το νέο SUV των Ιταλών φαίνεται ότι θα πάνε πρίμα.
Με υβριδική τεχνολογία που δεν είναι και τόσο ήπια, με στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, με ελκυστικό ντιζάιν, καλούς χώρους και ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηριστικά τα πράγματα για το νέο SUV των Ιταλών φαίνεται ότι θα πάνε πρίμα.
Με το ολοκαίνουργιο 600 οι Ιταλοί μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι και δίνουν λύση τόσο σε αυτούς που παραμένουν πιστούς στη βενζίνη, όσο και σε εκείνους που θέλουν να αλλαξοπιστήσουν.
Το 600 δεν είναι ούτε το πρώτο και σίγουρο ούτε το τελευταίο μοντέλο που με το «καλημέρα» μας συστήνεται τόσο με κινητήρα βενζίνης (προς τα τέλη του έτους έρχεται και η ισχυρότερη έκδοση των 136 ίππων) όσο και με ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης. Ταυτόχρονα ενδιαφέρον έχει και το όλο πακέτο του, μιας και δελεάζει με την ελκυστική τιμή του, την υβριδική του τεχνολογία και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο.
«Βρούμ-βρούμ», λοιπόν…
… με το βενζινοκίνητο 600άρακι που έχει το τρόπο του για να δώσει το δικό του στίγμα απέναντι σε βασικούς αντιπάλους, όπως είναι το Ford Puma, το Peugeot 2008, το Renault Captur ή ακόμη και το «αδερφό» Jeep Renegade...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr