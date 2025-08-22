Αλλάζουν όλα στα αυτοκίνητα από τη συμφωνία βόμβα ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αλλάζουν όλα στα αυτοκίνητα από τη συμφωνία βόμβα ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια πρόταση που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να οδηγήσει σε τεκτονικές αλλαγές για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Στην κοινή δήλωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθενται να αποδεχτούν και να παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων τους σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα».

Η διατύπωση του άρθρου 8 της συμφωνίας έχει προκαλέσει σύγχυση μεταξύ ειδικών. Για κάποιους, η πιθανή εφαρμογή του σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα μπορούν να πωλούνται χωρίς τροποποιήσεις για να πληρούν διαφορετικά πρότυπα ασφαλείας ή εκπομπών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι, στην πράξη, οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν να προσαρμόζουν τα μοντέλα τους στις τοπικές αγορές, αλλά θα μπορούσαν να γλιτώσουν από την υποχρέωση διπλών δοκιμών, με τα αποτελέσματα των τεστ να γίνονται αμοιβαία αποδεκτά...



