Την είχε κρυμμένη 40 χρόνια στο σαλόνι του! (+video)
Ένα από τα πιο εμβληματικά supercars όλων των εποχών, βρέθηκε μετά από τέσσερις δεκαετίες… κρυμμένη στο σαλόνι ενός διαμερίσματος στη Νέα Υόρκη.
Μια καλοδιατηρημένη Lamborghini Miura, όταν μάλιστα είναι και η κορυφαία έκδοση P400 S, στην οποία ο V12 των 3.929 κ.εκ. αποδίδει 370 ίππους (20 περισσότερους από το αρχικό μοντέλο), είναι βέβαιο ότι αποτελεί ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης, για τους συλλέκτες κλασικών αυτοκινήτων.
