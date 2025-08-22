Την είχε κρυμμένη 40 χρόνια στο σαλόνι του! (+video)

Μια καλοδιατηρημένη Lamborghini Miura, όταν μάλιστα είναι και η κορυφαία έκδοση P400 S, στην οποία ο V12 των 3.929 κ.εκ. αποδίδει 370 ίππους (20 περισσότερους από το αρχικό μοντέλο), είναι βέβαιο ότι αποτελεί ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης, για τους συλλέκτες κλασικών αυτοκινήτων.