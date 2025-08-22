Ιδού το νέο Jeep Cherokee - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
Ιδού το νέο Jeep Cherokee - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
Η Jeep παρουσίασε την καινούργια γενιά του Cherokee έχοντας δημιουργήσει ένα πιο σύγχρονο εκτός δρόμου όχημα.
Πέρασαν 51 χρόνια από τότε που η Jeep ενέταξε το Cherokee στην γκάμα των μοντέλων της. Πλέον, η αμερικανική εταιρεία αποκάλυψε επίσημα τη νέα γενιά του, την έκτη κατά σειρά ως τώρα.
