Κάποιος να μας σώσει από την αρρωστημένη φορολόγηση της Ε.Ε.

Και αυτός ο τρόπος είναι - ἄκουσον ἄκουσον - να καταργήσει κάθε φοροελάφρυνση για τα εταιρικά αυτοκίνητα που κινούνται με βενζίνη, diesel, υβριδικά και plug-in υβριδικά. Δηλαδή, να στοχοποιήσει τον κλάδο που αντιπροσωπεύει το 60% όλων των νέων ταξινομήσεων στην Ευρώπη (και στην Ελλάδα). Και αυτό τη στιγμή που η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο τελευταίος μεγάλος πυλώνας βιομηχανικής ισχύος της Γηραιάς Ηπείρου. Αν αυτό δεν λέγεται «πυροβολώ τα πόδια μου», τότε τι λέγεται;

Οι Βρυξέλλες συμπεριφέρονται λες και δεν κατανοούν τίποτα:

Πρώτα άνοιξαν διάπλατα την εμπορική πόρτα στους Κινέζους με τα ηλεκτρικά τους, με την επιβολή απαγόρευσης πώλησης αυτοκινήτων με συμβατικούς κινητήρες από το 2035 και μετά. Για να αντιμετωπίσουν αυτή την εμπορική επίθεση, επιβάλλουν παράδοξους δασμούς στα Κινέζικα ηλεκτρικά, όταν οι ίδιοι αντιδρούν στους δασμούς – Τραμπ. Και τώρα είναι έτοιμοι να χτυπήσουν φορολογικά μία από τις βασικές πηγές της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας (και των εσόδων των κρατών – μελών) τα εταιρικά οχήματα, για να επιβάλουν την ηλεκτροκίνηση, στην οποία κυριαρχούν οι Κινέζοι…

Μιλάμε για ευρωπαϊκό βατερλό…

Αν αφαιρέσεις τα φορολογικά κίνητρα χωρίς να έχεις έτοιμη εναλλακτική, απλά χτυπάς την κατανάλωση, μειώνεις τις πωλήσεις και, τελικά, υπονομεύεις τα έσοδα σου. Με λίγα λόγια, η Επιτροπή σχεδιάζει να γκρεμίσει έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, για να αποδείξει με το ζόρι πως είναι «πιο πράσινη».

Στην Ελλάδα ειδικά, η κατάσταση θα ήταν εκρηκτική. Οι εταιρικοί στόλοι στηρίζουν την αγορά νέων αυτοκινήτων. Αν η Κομισιόν καταργήσει τα φορολογικά κίνητρα και επιβάλλει ενιαίο σύστημα φορολόγησης για τις χώρες της, η ελληνική αγορά θα γυρίσει δεκαετίες πίσω.

Η κυβέρνηση οφείλει να σηκώσει τείχος. Δεν θα διαλύσουμε έναν ολόκληρο κλάδο -που θα πλήξει καίρια μεγάλο μέρος των εσόδων του Κράτους- στο όνομα μιας μετάβασης που είναι πρόχειρη, βιαστική και ουσιαστικά ανέφικτη.

Εδώ δεν μιλάμε για «πράσινη μετάβαση», αλλά για πράσινη αυτοχειρία.

Και η Ευρώπη, αντί να δείχνει το δρόμο της καινοτομίας, θα μείνει θεατής να βλέπει τους κατασκευαστές της να μεταναστεύουν αλλού και τις αγορές της να καταρρέουν...