Σε κρίσιμη κατάσταση ο δισεκατομμυριούχος - Πως έγινε το ατύχημα στην Μύκονο

Ο Tom Greenwood βρισκόταν στο νησί για διακοπές, όταν το μεσημέρι της Τετάρτης, έχασε τον έλεγχο ενός τετράτροχου οχήματος (γουρούνα).

Η πτώση ήταν βίαιη και οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών μιλούν για πολλαπλά κατάγματα κάτω από τη μέση, εγκεφαλική διάσειση με αιμορραγία και ρήξη σπλήνα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, η κατάστασή του επιδεινώθηκε δραματικά, καθώς υπέστη και έμφραγμα, γεγονός που κατέστησε την επιβίωσή του ακόμη πιο επισφαλή.

Η σύντροφός του προσπάθησε να ενεργοποιήσει την ιδιωτική του ασφάλιση, ώστε να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, συνοδεία γιατρών που είχαν φθάσει στο νησί. Όμως, οι ιδιώτες αρνήθηκαν να αναλάβουν τη μεταφορά, κρίνοντας ότι η κατάσταση ήταν υπερβολικά κρίσιμη και πως δεν θα επιβίωνε στη διάρκεια της πτήσης. Τελικά το ΕΚΑΒ ανέλαβε την αεροδιακομιδή. Ο Greenwood διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ιατρική υποστήριξη στην Αθήνα, σε πτήση που αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, αφού οι γιατροί χρειάστηκε να τον επαναφέρουν στη ζωή περισσότερες από μία φορές.



