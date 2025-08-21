Έκανε 1.347 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Έκανε 1.347 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζοντας τα όρια της τεχνολογίας e-POWER τρίτης γενιάς, οι μηχανικοί της Nissan ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εμβληματικό ταξίδι.
Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, Bedfordshire, οδήγησαν δύο Qashqai e-POWER σε όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου,
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα