Ο γίγαντας που θα ταράξει τα ηλεκτρικά - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Στα μάτια και εκτός Κίνας θέλει να κοιτάξει τις BYD και Tesla η Xiaomi, με τον πρόεδρό της να δηλώνει σε διεθνή Μέσα πως σκοπεύουν να λανσάρουν όλη τη γκάμα τους σε αγορές της Ευρώπης εντός των επόμενων δύο ετών.