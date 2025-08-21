Ο γίγαντας που θα ταράξει τα ηλεκτρικά - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Ο κινεζικός κολοσσός τεχνολογιών δεν έχει απλά μπει στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά έχει γίνει και δημοφιλής επιλογή.
Στα μάτια και εκτός Κίνας θέλει να κοιτάξει τις BYD και Tesla η Xiaomi, με τον πρόεδρό της να δηλώνει σε διεθνή Μέσα πως σκοπεύουν να λανσάρουν όλη τη γκάμα τους σε αγορές της Ευρώπης εντός των επόμενων δύο ετών.
