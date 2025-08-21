Δέκα νέα μοντέλα από την VW - Πότε θα έρθουν στην Ελλάδα;

Σε μια περίοδο που η Volkswagen αντιμετωπίζει πτώση πωλήσεων και προχωρά σε δραστικές περικοπές κόστους και αναδιάρθρωση προσωπικού, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η επιστροφή στην κορυφή της κερδοφορίας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.