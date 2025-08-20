Γιατί δεν δένει ο Χάμιλτον με την Ferrari;
Γιατί δεν δένει ο Χάμιλτον με την Ferrari;

Ο Φρεντ Βασέρ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Scuderia το 2025 και για την προσαρμογή του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή στο Μαρανέλο.

Γιατί δεν δένει ο Χάμιλτον με την Ferrari;
Στην παραδοχή πως η φετινή σεζόν μπορούσε ως τώρα να είχε κυλήσει καλύτερα για τη Ferrari προχώρησε ο επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ.

