Πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό - Δείτε το video
Βίντεο που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό δείχνει αυτοκίνητο να κινείται επικίνδυνα στο αντίθετο ρεύμα, βάζοντας σε κίνδυνο δεκάδες οδηγούς.
Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Τρίπολης, όταν οδηγός κόκκινου ΙΧ εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συνέχισε να κινείται χωρίς να σταματήσει.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε, φαίνονται τα υπόλοιπα οχήματα να κάνουν ελιγμούς προκειμένου να τον αποφύγουν, με την κυκλοφορία να μετατρέπεται σε σκηνικό απόλυτου κινδύνου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
