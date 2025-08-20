Πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό - Δείτε το video

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε, φαίνονται τα υπόλοιπα οχήματα να κάνουν ελιγμούς προκειμένου να τον αποφύγουν, με την κυκλοφορία να μετατρέπεται σε σκηνικό απόλυτου κινδύνου