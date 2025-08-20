Να έρθει το μποτιλιάρισμα πίσω μπας και σωθούμε

Οι ταχύτητες ανεβαίνουν, και μας… ξεγυμνώνουν, αποκαλύπτοντας αυτό που πολλές γενιές πίσω γνωρίζουν: Οι Ελληνες δεν έχουν ίχνος οδικής Παιδείας, το οποίο σε συνδυασμό με τα παλαιά και -συνήθως- κακοσυντηρημένα οχήματα, κάνουν το… κοκτέιλ ιδιαίτερα θανατηφόρο.

Μέσα σε λίγες ώρες λοιπόν, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αττική. Στην Αγία Παρασκευή, ένας αναβάτης εκσφενδονίστηκε από το δίκυκλό του και κατέληξε νεκρός πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Στην Πέτρου Ράλλη, μια άλλη μηχανή έπεσε σε στύλο, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

Το καλοκαίρι αποκαλύπτει την αλήθεια: δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Δεν σεβόμαστε την ταχύτητα, δεν υπολογίζουμε ότι τα παλιά μας οχήματα -χωρίς σύγχρονα συστήματα προστασίας- γίνονται παγίδες θανάτου στα απαίδευτα χέρια μας. Κι όταν βγαίνουμε στους άδειους δρόμους, ξεσπάμε με το γκάζι, σαν να μη μας αγγίζει τίποτα. Μέχρι που μας αγγίζει το μοιραίο...





