Έτοιμο το νέο προσιτό Leapmotor B05 - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Leapmotor θα είναι παρούσα στην προσεχή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου και μάλιστα με ένα σημαντικό γι’ αυτή μοντέλο της: Με το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο B05.