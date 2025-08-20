Συγκρίνουμε τα δημοφιλή «μωρά» της ελληνικής αγοράς - Ποιο κερδίζει;
NEWSAUTO.GR

Συγκρίνουμε τα δημοφιλή «μωρά» της ελληνικής αγοράς - Ποιο κερδίζει;

Η παραδοσιακή εκδοχή του συμπαγούς αστικού μέσου απέναντι στη νέα (πληθωρική) τάξη πραγμάτων που επιβάλλει SUV κοστούμι και trendy επιλογές.

Συγκρίνουμε τα δημοφιλή «μωρά» της ελληνικής αγοράς - Ποιο κερδίζει;
UPD:
Η ιστορία «μικρό αυτοκίνητο» έχει τεράστια διαδρομή πίσω της, κυρίως σε χώρες όπως η δική μας, όπου ακόμη και σήμερα τα supermini πηγαίνουν στον Ελληνα και εξακολουθούν να διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος στις ταξινομήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης