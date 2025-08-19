Ιδού οι λιμουζίνες-φρούρια για Τραμπ, Πούτιν, Μητσοτάκη, Μακρόν

Για έναν πολιτικό ηγέτη, το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς· είναι κινητή ασπίδα, χώρος εργασίας και μέσο άμεσης διαφυγής σε περίπτωση κρίσης. Τα κρατικά οχήματα που επιλέγουν οι ισχυροί της υφηλίου αποτελούν κινούμενα φρούρια.