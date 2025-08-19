Ιδού οι λιμουζίνες-φρούρια για Τραμπ, Πούτιν, Μητσοτάκη, Μακρόν
Ιδού οι λιμουζίνες-φρούρια για Τραμπ, Πούτιν, Μητσοτάκη, Μακρόν

Από την Ουάσιγκτον ως τη Μόσχα και από το Παρίσι ως την Αθήνα, οι ηγέτες του κόσμου μετακινούνται σε υπερπολυτελείς, βαριά θωρακισμένες λιμουζίνες.

Για έναν πολιτικό ηγέτη, το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς· είναι κινητή ασπίδα, χώρος εργασίας και μέσο άμεσης διαφυγής σε περίπτωση κρίσης. Τα κρατικά οχήματα που επιλέγουν οι ισχυροί της υφηλίου αποτελούν κινούμενα φρούρια.

