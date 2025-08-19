Στη σημαντικότερη ΔΕΘ όλων των εποχών το μανιφέστο της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου

Στο πιο κεντρικό και μεγαλύτερο Hall της έκθεσης (No13 για όσους ξέρουν) θα υπάρχει μία μεγάλη έκθεση μέσα στην έκθεση. Ηθα αναδειχθεί μέσα στη ΔΕΘ ως το ζωντανό όραμα της νέας εποχής της αυτοκίνησης.Το αυτοκίνητο που αλλάζειθα έχουν τη δυνατότητα και ευκαιρία, αυτό να το δείξουν σε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.Το αυτοκίνητο που δεν είναι πια μόνο μηχανή μετακίνησης αλλά εργαλείο ελευθερίας, τεχνολογίας και προόδου, θα σταθεί μπροστά στα μάτια των επισκεπτών. Εκεί όπου η αυτοκίνηση συναντά την καινοτομία, και η καινοτομία γίνεται εμπειρία...