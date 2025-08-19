Σύνταγμα-Βενιζέλος χωρίς οδηγό
Σύνταγμα-Βενιζέλος χωρίς οδηγό

Η ώρα που θα κάνετε τις διαδρομές σας στην Αθήνα χωρίς οδηγό ταξί με άνεση και ασφάλεια δεν απέχει τόσο πολύ όσο νομίζετε.

Σύνταγμα-Βενιζέλος χωρίς οδηγό
Η Tensor, νεοσύστατη εταιρεία από το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ανακοίνωσε πρόσφατα το νέο Tensor Robocar, ένα ηλεκτρικό όχημα με δυνατότητες Level 4 αυτονομίας, το οποίο σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης και των ΗΠΑ έως το τέλος του 2026.

