Έρευνα σοκ: Οι φορτιστές των ηλεκτρικών βλάπτουν την υγεία
NEWSAUTO.GR

Έρευνα σοκ: Οι φορτιστές των ηλεκτρικών βλάπτουν την υγεία

Αν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρούνται «καθαρή» λύση έναντι των αντίστοιχων με θερμικούς κινητήρες, νέα έρευνα του UCLA δείχνει ότι οι ταχυφορτιστές τους ενδέχεται να επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα.

Έρευνα σοκ: Οι φορτιστές των ηλεκτρικών βλάπτουν την υγεία
UPD:
Η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνοδεύεται από μια απρόσμενη παρενέργεια: αυξημένα επίπεδα μικροσωματιδίων PM2.5 γύρω από τους ταχυφορτιστές.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης