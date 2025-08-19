Κράζουν υπουργό γιατί κυκλοφορεί με αυτοκίνητο 670.000 ευρώ
Εν μέσω εκκλήσεων για λιτότητα, η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, δέχεται επικρίσεις για περιοδία της με πολυτελέστατη Mercedes-Benz.
Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκοκτάς -η μόνη γυναίκα και το πιο νεαρό σε ηλικία μέλος της τουρκικής κυβέρνησης- βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων καθώς πραγματοποίησε περιοδεία στην Ανατολία με μια Mercedes-Benz S 63 E, που φέρεται να κοστίζει 32 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (670.000 ευρώ). Η επιλογή αυτή ήρθε σε μια περίοδο όπου ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις για περιορισμό των δαπανών του Δημοσίου.
