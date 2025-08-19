Στέλνουν τα πρώτα ραβασάκια σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ - Εως 10.000 ευρω το πρόστιμο

Η καλοκαιρινή ανάπαυλα τελειώνει και για πολλούς οδηγούς η επιστροφή από τις διακοπές θα συνοδευτεί από μια δυσάρεστη έκπληξη.

Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενεργοποιεί την αποστολή των πρώτων ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για παραβάσεις που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα, οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Η πρώτη μεγάλη διασταύρωση στοιχείων που έγινε τον Ιούνιο αποκάλυψε ένα εκρηκτικό τοπίο: περίπου 350.000 ιδιοκτήτες εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παρανόμως. Από αυτούς, 150.000 δεν είχαν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο, 90.000 δεν είχαν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ χιλιάδες εντοπίστηκαν με πολλαπλές παραβάσεις. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική της ακαταστασίας που επικρατεί, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν ασφαλιστήριο σε ισχύ αλλά όχι πληρωμένα τέλη ή το αντίθετο, δημιουργώντας αντιφατικές καταστάσεις που φανερώνουν την ανάγκη για οριστική εκκαθάριση του μητρώου Ι.Χ.

Οι πρώτες ειδοποιήσεις θα σταλούν από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται ανά εξάμηνο, ώστε η βάση δεδομένων να παραμένει επικαιροποιημένη και να εντοπίζονται όσοι συνεχίζουν να αδιαφορούν για τις υποχρεώσεις τους.

Τα πρόστιμα προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρά. Για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, για την έλλειψη ΚΤΕΟ στα 400 ευρώ, ενώ για τα απλήρωτα τέλη διπλασιάζεται το ποσό. Στις περιπτώσεις που ένα όχημα έχει δηλωθεί σε ακινησία και εντοπίζεται να κυκλοφορεί, το πρόστιμο μπορεί να αγγίξει τις 10.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε εργάσιμων ημερών, αλλά και τη δυνατότητα συμμόρφωσης μέσα σε δέκα ημέρες, ώστε τα πρόστιμα να ακυρωθούν εφόσον τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες. Διαφορετικά, τα ποσά παραμένουν, και σε επανέλεγχο αφαιρούνται πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας από τρεις έως δώδεκα μήνες