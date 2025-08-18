Προτίμησε μία Mercedes αντί για το ηλεκτρικό του Ερντογάν
NEWSAUTO.GR

Προτίμησε μία Mercedes αντί για το ηλεκτρικό του Ερντογάν

Εν μέσω εκκλήσεων για λιτότητα, η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, δέχεται επικρίσεις για περιοδία της με πολυτελέστατη Mercedes-Benz.

Προτίμησε μία Mercedes αντί για το ηλεκτρικό του Ερντογάν
UPD:
Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκοκτάς -η μόνη γυναίκα και το πιο νεαρό σε ηλικία μέλος της τουρκικής κυβέρνησης- βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων καθώς πραγματοποίησε περιοδεία στην Ανατολία με μια Mercedes-Benz S 63 E, που φέρεται να κοστίζει 32 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (670.000 ευρώ).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης