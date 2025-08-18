Προτίμησε μία Mercedes αντί για το ηλεκτρικό του Ερντογάν

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκοκτάς -η μόνη γυναίκα και το πιο νεαρό σε ηλικία μέλος της τουρκικής κυβέρνησης- βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων καθώς πραγματοποίησε περιοδεία στην Ανατολία με μια Mercedes-Benz S 63 E, που φέρεται να κοστίζει 32 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (670.000 ευρώ).