Πλάκα κάνεις: Υπερχλιδάτο SUV με 456 ίππους και τιμή… Yaris
Πλάκα κάνεις: Υπερχλιδάτο SUV με 456 ίππους και τιμή… Yaris
Οι Κινέζοι κάνουν πλάκα στον υπόλοιπο πλανήτη προσφέροντας ένα απίστευτο SUV σε τιμή που στην Ευρώπη αγοράζεις ένα αυτοκινητάκι πόλης.
Οι Κινέζοι κάνουν πλάκα στον υπόλοιπο πλανήτη προσφέροντας ένα απίστευτο SUV σε τιμή που στην Ευρώπη αγοράζεις ένα αυτοκινητάκι πόλης.
UPD:
Η κινεζική Onvo, η θυγατρική χαμηλού κόστους της Nio, παρουσιάζει το L90, ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV που υπόσχεται απίστευτες επιδόσεις και τεχνολογικές παροχές, με τιμή που ξεκινά από μόλις 21.300 ευρώ, χάρη στο πρόγραμμα ενοικίασης μπαταρίας BaaS.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα