Τι πρέπει να κάνεις αν παγιδευτείς στην πύρινη λαίλαπα
Τι πρέπει να κάνεις αν παγιδευτείς στην πύρινη λαίλαπα

Αν βρεθείς την λάθος ώρα στο λάθος σημείο και η φωτιά μαίνεται γύρω σου, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις για να γλιτώσεις τα χειρότερα.

Τι πρέπει να κάνεις αν παγιδευτείς στην πύρινη λαίλαπα
Η στιγμή που η πύρινη λαίλαπα σε βρίσκει εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητο είναι από τις πιο εφιαλτικές που μπορεί να βιώσει άνθρωπος.

Δεν υπάρχει χρόνος για πανικό∙ μόνο για σωστές, ψύχραιμες κινήσεις. Σε μια χώρα όπου οι καλοκαιρινές πυρκαγιές είναι πια δυστυχώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, η γνώση του τι πρέπει να κάνεις μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Διατήρησε την ψυχραιμία σου – ο εχθρός είναι και ο πανικός
Ο πανικός «παγώνει» το μυαλό και θολώνει την κρίση. Αν βρεθείς μπροστά σε μέτωπο φωτιάς, σταμάτα για μερικά δευτερόλεπτα, πάρε βαθιές ανάσες και αξιολόγησε την κατάσταση. Εντόπισε πού βρίσκεται η πυρκαγιά, προς τα πού πηγαίνει ο άνεμος και ποια είναι η πλησιέστερη ασφαλής διαδρομή.

