Έρχονται τρία νέα Range Rover
Έρχονται τρία νέα Range Rover
Παρά τα προβλήματα που εμφανίζονται στην αγορά λόγω δασμών, η Range Rover ετοιμάζεται να παρουσιάσει πολλά νέα μοντέλα.
Παρά τα προβλήματα που εμφανίζονται στην αγορά λόγω δασμών, η Range Rover ετοιμάζεται να παρουσιάσει πολλά νέα μοντέλα.
Το 2026 αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τη Jaguar Land Rover (JLR), καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τρία ηλεκτρικά μοντέλα Range Rover, ανοίγοντας ουσιαστικά το κεφάλαιο της ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των πολυτελών SUV.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα