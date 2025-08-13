Έρχονται τρία νέα Range Rover

Το 2026 αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τη Jaguar Land Rover (JLR), καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τρία ηλεκτρικά μοντέλα Range Rover, ανοίγοντας ουσιαστικά το κεφάλαιο της ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των πολυτελών SUV.