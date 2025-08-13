Αποκάλυψη: Η μεγάλη επιστροφή για το Σμαρτάκι
Το μικρό Smart πρόκειται να επιστρέψει στους δρόμους της Ευρώπης με την ίδια φιλοσοφία αλλά διαφορετικά μηχανικά μέρη.
Η Smart μπορεί να γύρισε σελίδα με τα SUV, όμως φαίνεται πως δεν έχει ξεγράψει οριστικά το πιο εμβληματικό της μοντέλο: το μικροσκοπικό αλλά επαναστατικό ForTwo.
Το ενδεχόμενο επιστροφής του με νέο όνομα – πιθανότατα Smart #2 – μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστικό από ποτέ, με τις πληροφορίες να καταφθάνουν από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας στην Ευρώπη.
Ο Jason Allbutt, επικεφαλής της Smart UK, αποκάλυψε αποκλειστικά στο βρετανικό Auto Express πως μια νέα γενιά ForTwo θα μπορούσε να «επανενώσει το brand» και να φέρει πίσω το πνεύμα του κλασικού αυτοκινήτου πόλης.
