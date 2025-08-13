Αποκάλυψη: Η μεγάλη επιστροφή για το Σμαρτάκι
NEWSAUTO.GR

Αποκάλυψη: Η μεγάλη επιστροφή για το Σμαρτάκι

Το μικρό Smart πρόκειται να επιστρέψει στους δρόμους της Ευρώπης με την ίδια φιλοσοφία αλλά διαφορετικά μηχανικά μέρη.

Αποκάλυψη: Η μεγάλη επιστροφή για το Σμαρτάκι
UPD:

Η Smart μπορεί να γύρισε σελίδα με τα SUV, όμως φαίνεται πως δεν έχει ξεγράψει οριστικά το πιο εμβληματικό της μοντέλο: το μικροσκοπικό αλλά επαναστατικό ForTwo.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του με νέο όνομα – πιθανότατα Smart #2 – μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστικό από ποτέ, με τις πληροφορίες να καταφθάνουν από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας στην Ευρώπη.

Ο Jason Allbutt, επικεφαλής της Smart UK, αποκάλυψε αποκλειστικά στο βρετανικό Auto Express πως μια νέα γενιά ForTwo θα μπορούσε να «επανενώσει το brand» και να φέρει πίσω το πνεύμα του κλασικού αυτοκινήτου πόλης.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης