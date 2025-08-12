Το συγκλονιστικό αντίο σε έναν θρυλικό κινητήρα
Το συγκλονιστικό αντίο σε έναν θρυλικό κινητήρα
Μετά από δύο δεκαετίες παραγωγής και πάνω από 100.000 μονάδες, ο εμβληματικός W-12 της Bentley αποσύρεται, με τη μοναδική Batur Convertible by Mulliner να σηματοδοτεί το εντυπωσιακό της φινάλε.
UPD:
Η Bentley αποχαιρετά το θρυλικό twin-turbo 6.0 λίτρων W12 με ένα συλλεκτικό δημιούργημα που αποπνέει πολυτέλεια και ισχύ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα