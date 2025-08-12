Το συγκλονιστικό αντίο σε έναν θρυλικό κινητήρα
Το συγκλονιστικό αντίο σε έναν θρυλικό κινητήρα

Μετά από δύο δεκαετίες παραγωγής και πάνω από 100.000 μονάδες, ο εμβληματικός W-12 της Bentley αποσύρεται, με τη μοναδική Batur Convertible by Mulliner να σηματοδοτεί το εντυπωσιακό της φινάλε.

Η Bentley αποχαιρετά το θρυλικό twin-turbo 6.0 λίτρων W12 με ένα συλλεκτικό δημιούργημα που αποπνέει πολυτέλεια και ισχύ.

