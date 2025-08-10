Video: Να γιατί δεν μπορείς να οδηγήσεις Formula 1

Η εμπειρία της οδήγησης ενός μονοθέσιου δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο όχημα, όσο εξελιγμένο κι αν είναι. Για να το κατανοήσει κανείς, αρκεί να σκεφτεί πόσο απέχει μια χαλαρή προπόνηση με φίλους από τον τελικό του Champions League.

Στην κορυφή αυτού του κόσμου δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Αμέτρητοι οδηγοί με εξαιρετικές ικανότητες ξεκίνησαν από τα καρτ, ακολούθησαν τον «σωστό δρόμο» και όμως δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στο grid. Η επιτυχία προϋποθέτει χρόνια σκληρής προπόνησης, αφοσίωση, απόλυτη πειθαρχία και σωματική προετοιμασία αντίστοιχη με εκείνη κορυφαίων αθλητών. Οι πιλότοι της F1 πρέπει να αντέχουν δυνάμεις έως και 6G, να παραμένουν απολύτως συγκεντρωμένοι και να διατηρούν υψηλά αντανακλαστικά ακόμη και σε συνθήκες υπερβολικής θερμότητας...





