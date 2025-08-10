Πρέπει να φορτίζεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο στο 100%;

Όπως και στους θερμικούς κινητήρες, έτσι και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπάρχουν πρακτικές που επηρεάζουν τη μακροχρόνια αξιοπιστία. Στην περίπτωση των EVs, το «ευαίσθητο» σημείο είναι η μπαταρία και ειδικά το πώς τη φορτίζουμε.