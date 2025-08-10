ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Πρέπει να φορτίζεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο στο 100%;
NEWSAUTO.GR

Πρέπει να φορτίζεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο στο 100%;

Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να φαίνεται πρακτική, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για τη μακροχρόνια υγεία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Πρέπει να φορτίζεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο στο 100%;

Όπως και στους θερμικούς κινητήρες, έτσι και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπάρχουν πρακτικές που επηρεάζουν τη μακροχρόνια αξιοπιστία. Στην περίπτωση των EVs, το «ευαίσθητο» σημείο είναι η μπαταρία και ειδικά το πώς τη φορτίζουμε.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης