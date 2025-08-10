Πρέπει να φορτίζεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο στο 100%;
Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να φαίνεται πρακτική, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για τη μακροχρόνια υγεία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Όπως και στους θερμικούς κινητήρες, έτσι και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπάρχουν πρακτικές που επηρεάζουν τη μακροχρόνια αξιοπιστία. Στην περίπτωση των EVs, το «ευαίσθητο» σημείο είναι η μπαταρία και ειδικά το πώς τη φορτίζουμε.
