Κάθε 36 δευτερόλεπτα και μία κλοπή αυτοκινήτου!
Παρά τον εντυπωσιακό αριθμό των 880.327 κλοπών οχημάτων πέρυσι, το ποσοστό στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 18,6% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του FBI.
Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά εγκληματικότητας για το 2024, αποκαλύπτοντας ότι οι κλοπές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 880.327 περιστατικά, ήτοι 258,8 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους. Με απλά λόγια, κάθε 35,9 δευτερόλεπτα δηλωνόταν και μία νέα κλοπή.
