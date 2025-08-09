Αυτοκίνητο το πολυτιμότερο
Η παγκόσμια σκηνή των πολυτελών brands αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή τάση.
Η Porsche, για όγδοη συνεχή χρονιά, κρατά τα σκήπτρα ως το κορυφαίο πολυτελές brand στον κόσμο, με έσοδα που άγγιξαν τα 41,1 δισ. δολάρια. Ιδρυμένη το 1931 στη Στουτγάρδη από τον Ferdinand Porsche, η εταιρεία έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε εμβληματικά μοντέλα όπως η 911, η Macan και η Cayenne.
