Ιδού τα Ελληνικά αεροπλάνα που πήγαν στην Γάζα
Τα ελληνικά «φτερά» πέταξαν σήμερα πάνω από την πολύπαθη λωρίδα της Γάζας, σε μία αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Τα ελληνικά «φτερά» πέταξαν σήμερα πάνω από την πολύπαθη λωρίδα της Γάζας, σε μία αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας στηρίζεται, στον τομέα της στρατηγικής αερομεταφοράς, σε δύο κεντρικά τύπους αεροσκαφών: το θρυλικό C-130H και το ευέλικτο C-27J.
Παρά τον διαφορετικό ρόλο και δυναμικό τους, αμφότερα εκπροσωπούν κρίσιμα εργαλεία εθνικής ασφάλειας και ανθρωπιστικής δράσης.
Το πρώτο εντάχθηκε στην ελληνική ΠΑ τη δεκαετία του 1970 τόσο στη μορφή C-130H (10 αεροσκάφη), όσο και ως μεταχειρισμένα C-130B (5 αεροσκάφη), συνολικά 15, από τα οποία σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 5 -ή και λιγότερα- είναι επιχειρησιακά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr