Κρήτη: Τράκαραν ενώ χάζευαν άλλο ατύχημα (+video)
Κρήτη: Τράκαραν ενώ χάζευαν άλλο ατύχημα (+video)

Μία από τις αγαπημένες «συνήθειες» των Ελλήνων οδηγών αποδείχτηκε και στην πράξη πόσο επικίνδυνη είναι.

Κρήτη: Τράκαραν ενώ χάζευαν άλλο ατύχημα (+video)
Το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Το σύνηθες φαινόμενο να έχει γίνει κάποιο ατύχημα και οι υπόλοιποι οδηγοί να κόβουν (ή ακόμα χειρότερα να σταματούν) για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους.

