Κύριε αστυνόμε, το πάτησα λιγουλάκι παραπάνω!

Οδηγός Porsche έτρεχε με 321 χλμ./ώρα σε περιοχή με όριο 120 χλμ./ώρα και αντιμετωπίζει πιθανές ποινικές συνέπειες.

Ένα εντυπωσιακό και άκρως επικίνδυνο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A2, κοντά στην πόλη Μπούργκ, στο γερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Οδηγός Porsche καταγράφηκε από ραντάρ να κινείται με 321 χλμ./ώρα, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου όπου το όριο ήταν μόλις 120 χλμ./ώρα.



