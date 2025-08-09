Κύριε αστυνόμε, το πάτησα λιγουλάκι παραπάνω!
Οδηγός Porsche έτρεχε με 321 χλμ./ώρα σε περιοχή με όριο 120 χλμ./ώρα και αντιμετωπίζει πιθανές ποινικές συνέπειες.
Ένα εντυπωσιακό και άκρως επικίνδυνο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A2, κοντά στην πόλη Μπούργκ, στο γερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Οδηγός Porsche καταγράφηκε από ραντάρ να κινείται με 321 χλμ./ώρα, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου όπου το όριο ήταν μόλις 120 χλμ./ώρα.
