Απίστευτο: Έτρεχε με 321 χλμ/ώρα με όριο τα 120!
NEWSAUTO.GR

Τον έπιασαν να τρέχει με 200 χλμ/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας που ίσχυε σε εκείνο το σημείο του δρόμου.

Ένα εντυπωσιακό και άκρως επικίνδυνο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A2, κοντά στην πόλη Μπούργκ, στο γερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.

