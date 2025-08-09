Απίστευτο: Έτρεχε με 321 χλμ/ώρα με όριο τα 120!
Απίστευτο: Έτρεχε με 321 χλμ/ώρα με όριο τα 120!
Τον έπιασαν να τρέχει με 200 χλμ/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας που ίσχυε σε εκείνο το σημείο του δρόμου.
UPD:
Ένα εντυπωσιακό και άκρως επικίνδυνο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A2, κοντά στην πόλη Μπούργκ, στο γερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα