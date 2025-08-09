ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Λουκέτο στον υπερυπολογιστή-θαύμα της Tesla
NEWSAUTO.GR

Λουκέτο στον υπερυπολογιστή-θαύμα της Tesla

Ο υπολογιστής Dojo είχε παρουσιαστεί ως το κλειδί για τον μετασχηματισμό της Tesla. Όμως μία ακόμα από τις πολλές υποσχέσεις του Μασκ δεν θα πραγματοποιηθεί.

Λουκέτο στον υπερυπολογιστή-θαύμα της Tesla
UPD:
Η Tesla μετά από εντολή του Ίλον Μασκ βάζει «λουκέτο» σε ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνολογικά της προγράμματα: τον υπερυπολογιστή Dojo, που κάποτε παρουσιαζόταν ως το «χρυσό κλειδί» για την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης