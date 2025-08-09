Λουκέτο στον υπερυπολογιστή-θαύμα της Tesla

Η Tesla μετά από εντολή του Ίλον Μασκ βάζει «λουκέτο» σε ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνολογικά της προγράμματα: τον υπερυπολογιστή Dojo, που κάποτε παρουσιαζόταν ως το «χρυσό κλειδί» για την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης.