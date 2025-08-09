Δοκιμάζουμε την ηλεκτρική ναυρχίδα της Volvo - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Τα κορυφαία Volvo έχουν διαχρονικά μεγάλη σημασία για τη σουηδική εταιρεία. Με το XC90 της πρώτης γενιάς ξεκίνησε η σύγχρονη περίοδος της μάρκας, με αυτό της 2ης που πρόσφατα ανανεώθηκε καθιερώθηκε στα μεγάλα SUV πολυτελείας, ενώ με τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα, το EΧ90, μπαίνει για τα καλά στο… μέλλον.