Γιατί η Ελλάδα δεν παίρνει νέα Canadair;
Η ερώτηση «γιατί δεν πήραμε νέα Canadair;» ακούγεται κάθε καλοκαίρι. Η απάντηση είναι σαφής…
Η σύντομη απάντηση στο ερώτημα «γιατί δεν πήραμε νέα Canadair;» είναι ότι η παραγωγή της νέας γενιάς υδροπλάνων ξεκίνησε από το μηδέν, με νέο κατασκευαστή, νέο πρόγραμμα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που περνά μέσα από πολυεπίπεδες διαδικασίες.
Η μεγάλη απάντηση ακολουθεί: τι παρήγγειλε η Ελλάδα, πού βρίσκεται η παραγωγή, πότε αναμένονται τα πρώτα αεροπλάνα και ποιες είναι οι δυνατότητες του νέου μοντέλου DHC-515 Firefighter, δηλαδή του διαδόχου των γνωστών CL-215/CL-415.
Το πρώτο εμπόδιο ήταν βιομηχανικό. Η Bombardier είχε σταματήσει την παραγωγή των CL-415, άρα η Ευρώπη για χρόνια δεν είχε γραμμή παραγωγής να «κλείσει». Η De Havilland Canada αγόρασε τα δικαιώματα και επανασχεδίασε το πρόγραμμα ως DHC-515. Αυτό σήμαινε ανασύσταση εφοδιαστικής αλυσίδας, εγκαταστάσεων και πιστοποιήσεων, σε μια περίοδο με πίεση σε πρώτες ύλες και εξαρτήματα. Η εταιρεία ξεκίνησε συναρμολόγηση του πρώτου αεροσκάφους στον Καναδά και στοχεύει επιχειρησιακή ένταξη γύρω στις αρχές του 2028, κάτι που εξηγεί γιατί οι ευρωπαϊκές παραλαβές δεν μπορούσαν να γίνουν νωρίτερα.
