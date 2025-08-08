Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Opel Grandland - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδαα;

Νέα αντίληψη, νέα εταιρική εικόνα, νέα δεδομένα για την Opel. H ηλεκτροκίνηση συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην αναδιάρθρωση της γερμανικής εταιρείας τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με την αλλαγή τού επιχειρηματικού σχεδίου της.