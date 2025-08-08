Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Opel Grandland - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδαα;
Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Opel Grandland - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδαα;
Το Grandland Electric είναι η υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας της Opel για την ύπαρξη και μιας αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης σε κάθε μοντέλο της.
UPD:
Νέα αντίληψη, νέα εταιρική εικόνα, νέα δεδομένα για την Opel. H ηλεκτροκίνηση συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην αναδιάρθρωση της γερμανικής εταιρείας τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με την αλλαγή τού επιχειρηματικού σχεδίου της.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα