Οδήγηση με πολλά μποφόρ: Τι πρέπει να προσεξεις

Η οδήγηση με ισχυρούς ανέμους απαιτεί προσοχή, σωστή προετοιμασία και προσαρμογή του τρόπου οδήγησης, τόσο για αυτοκίνητα όσο και για μοτοσικλέτες. Ας δούμε τι πρέπει να κάνπυμ