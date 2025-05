ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Οι ανησυχίες του Γιώργου, η Τααβουριανή επίθεση, οι αμαρτωλοί και η Inscape

● Έλα που δεν του αρέσει… Ίσα-ίσα.

● Λοιπόν, η Ford ετοιμάζεται για τα νέα δεδομένα στην Ελλάδα, εφόσον δώσουν το τελικό ΟΚ οι Αμερικανοί – που μαθαίνω ότι μάλλον θα το δώσουν.

● Μαθαίνω ότι από τις τρεις προτάσεις που είχαν κατατεθεί, έμεινε η μία στο τραπέζι, αφού ο Γιώργος έχει γεμίσει μάρκες και ο Πολ ετοιμάζεται για κάτι άλλο (don’t call me pls!).

● Οπότε το όνειρο που είχα δει (και σας είχα πει) αρχίζει να βγαίνει πραγματικότητα… Θα δείξει…

● Πάντως, στα νέα γραφεία που ετοιμάζονται, μάλλον θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότερες θέσεις…

● Ο Νίκος Νοτ. και η ομάδα του διδάσκουν εμπορικότητα, εξωστρέφεια και πάνω από όλα ένα ήθος που ανεβάζει την αγορά μας. Ξεκάθαρα – κι ας έχουμε να μιλήσουμε κανά 6μηνο. Οι κινήσεις φαίνονται και δεν… επικοινωνούνται. Φαίνονται όμως σε αυτούς που μπορούν να τις δουν.

● Ντου από παντού λοιπόν οι Τααβουριανοί, αγοράζοντας και την κατασχεμένη –από τράπεζες– έκταση Θεοχαράκη στην Πυλαία, εκεί στον δρόμο Θεσσαλονίκη - Μουδανιά.

● Προσπάθησε και η Ντένη να την πάρει πίσω, αλλά οι Ισραηλινοί ανέβασαν τρελά την τελική προσφορά και είναι δική τους. Χαμούλης…

● Ετοιμάζονται δυνατά για ντου…

● Και μιας και ο λόγος για τη Θεσσαλονίκη, αυτός ο Σεπτέμβρης θα σημάνει την ανάσταση της αυτοκινητικής Θεσσαλονίκης, με όχημα την τεράστια και Πανελλαδική ΔΕΘ.

● Το αυτοκίνητο, με την Auto Thessaloniki 2025, θα είναι εκεί πιο ισχυρό από ποτέ, στο κεντρικό κτήριο της μεγαλύτερης έκθεσης στην Ελλάδα – με σχεδόν 250.000 επισκέπτες.

● Και δε θα μας χωρέσει το τεράστιο κεντρικό κτήριο 13… Και τι θα κάνουμε; Το πολύ πολύ να εκτοπίσουμε κανένα Υπουργείο!

● Πάμε στην Inscape, που εκτός της GAC που την έχουν αγκαλίτσα, ετοιμάζουν και ακόμα μία. Για Ελλάδα φυσικά… (don’t call me pls).

● Πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοκινητικός Κινέζος πρέσβης είναι επισήμως ο Σπανός.

● Ο οποίος, διακριτικά και ήσυχα, μάθαινε κινέζικα καιρό τώρα…

● Και αν κάποιοι στην αγορά αμφισβητούν τη Seres ή την DFSK, τι έχετε να πείτε για τη Chery των 1.140.000 εξαγωγών το 2024;

● Καλά… για Seres κρατήστε μικρό καλάθι γιατί έρχεται και με άλλο όνομα…

● Ο Γιώργος Σπ., με ιδιαίτερες ορέξεις και σε πλήρη αντεπίθεση. Αναμφίβολα, MG, BYD και Chery είναι οι μεγαλύτεροι παίκτες σήμερα. Για να δούμε!

● Πώς αισθάνεστε λοιπόν για τις πρώτες 100 μέρες Τραμπ; Ε, ναι… ούτε κρύο ούτε ζέστη. Πάντως οι Αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες την… ακούνε – διαβάστε εδώ (αν θέλετε) μία ανάλυση που έχω κάνει.

● Σχετικά με τα δικά μου γραπτά για κάποιους... αμαρτωλούς, έγινε ένας χαμούλης με το άρθρο για την εταιρεία leasing, μεταχειρισμένων, που τα εισάγει κ.λπ…

● Όπως και για τους «ανεξάρτητους ελεγκτές – μηχανικούς» της, που ελέγχουν τα δικά σας αυτοκίνητα και τα βγάζουν άχρηστα. Και καπάκι στέλνουν "σέξι" πρόταση για να πουλήσουν τα δικά τους.

● Εμείς θα τα γράφουμε με πολύ πάθος και φυσικά θάρρος. Άλλωστε, μετά από 20 χρόνια εδώ, μας ξέρετε – όπως και μας ξέρει (και εμπιστεύεται) και ο κόσμος.

● Και επειδή δέχτηκα διάφορα μηνύματα… pls sue me. Γιατί έχει να γίνει καιρό αυτό και έχω ξενερώσει – βαρεθεί λίγο… ΔΙΑΒΑΣΤΕ το άρθρο εδώ.

● Πάντως η αγορά του λαβωμένου επικοινωνιακά - και ουσιαστικά- μεταχειρισμένου αυτοκινήτου έχει μία μοναδική ευκαιρία για ένα δυναμικό restart, με την έκθεση ποιοτικών μεταχειρισμένων Used Car Expo στα τέλη Μαϊου

● Γιατί αναμφίβολα, όποιος συμμετέχει - και θα είναι εκεί όλοι οι σοβαροί παίκτες- ο ξεκάθαρος λόγος δεν είναι μόνο για να πουλήσει (που θα πουλήσει)!

● Έλα να ανάβουν τα αίματα… και να δεις τι σας έχω για μετά…

● Και για άλλους leasing τρελιάρηδες… (don’t call me pls).

● "Και για όσους νομίζουν ότι τα έχουν δει όλα… wait till you see what’s next.

● Έχω κι άλλα να σας πω, αλλά μπαίνω σε αργία – απεργία και τετραήμερο, οπότε don’t call me pls…

Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη και keep walking δυνατά!

