ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η ψυχολογία, το ξεχασμένο agency model και το δώρο του Τραμπ

• Υπάρχουν, όμως, μυαλά για να βρουν τον τρόπο;

• Μετά από σχεδόν 25 χρόνια σε αυτή την αγορά, θα πω πως ναι, υπάρχουν, αλλά δυστυχώς πλέον, είναι λίγα.

• Τα οποία, μάλιστα, αναγκάζονται να σέρνουν το καράβι, με το φαινόμενο της κούρασης να αρχίζει να φαίνεται…

• Γιατί όποιος πιστεύει ότι τα πτυχία και τα μάστερ μπορούν να τον κάνουν καπετάνιο σε μία ιδιαίτερη αγορά, όπως είναι η εύθραυστη ελληνική αγορά αυτοκινήτου, μάλλον έχει χάσει από τα αποδυτήρια.

• Ακούω, λοιπόν, πως κάποια στελέχη φοβούνται τον Τραμπ και τους δασμούς.

• Λοιπόν, σημειώστε το αυτό. Το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί σήμερα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και στις επιχειρήσεις της είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι δασμοί του, απέναντι σε μία εμμονική με την κλιματική κρίση, διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Σε μία χώρα που δεν παράγει αυτοκίνητα (εντάξει, δεν είμαστε και οι μόνοι - σιγά) και που οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τις κερδοφόρες ορέξεις των κατασκευαστών και από τους στόχους-bonus του κάθε στελέχους στα εργοστάσια, ο παράγοντας Τραμπ είναι το αντίδοτο. Επαναλαμβάνω: για εμάς, εδώ στην Ελλάδα, που εισάγουμε.

• Και δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει το Department of Economics at Harvard University για να το καταλάβεις…

• Μία παραγωγική μονάδα, για να είναι βιώσιμη, πρέπει να πουλάει αυτό που παράγει. Αν δεν το πουλάει στους αριθμούς που της επιτρέπουν να είναι βιώσιμη, γιατί ένας τρελός Πρόεδρος επιβάλλει δασμούς, θα αναγκαστεί να ρίξει τιμές για να αυξήσει τις πωλήσεις, να γίνει πιο ανταγωνιστική και να διατηρήσει το κέρδος της, εκεί που μπορεί να πουλάει, χωρίς δασμούς.

• Το παραπάνω οικονομικό φαινόμενο, οδηγεί και σε φαινόμενα dumping: όταν ένα εργοστάσιο πουλάει το προϊόν του, κάτω από το κόστος, προκειμένου να κερδίσει ή να διατηρήσει μερίδιο αγοράς.

• Αυτό που κάνουν, δηλαδή, οι Κινέζοι στην ευρωπαϊκή αυτοκινητική αγορά…

• Πόσο πιο απλά, λοιπόν, να το πω;

• Οπότε αφήστε τη μοιρολατρία, κάποιοι, και ορμάτε, γιατί η αγορά είναι ιδιαίτερα εύκαμπτη και εύκολα οι… έσχατοι έσονται πρώτοι και τούμπαλιν…

• Ή να το πω πιο λαϊκά; Στη βράση κολλάει το σίδερο, και η αγορά μας είναι σε διαρκή… βράση.

• Και μιας και ο λόγος για… βράση, πείτε μου, τι βλέπουν οι Ισραηλινοί, οι Ελβετοί και όποιος άλλος έρθει -που θα έρθει- και επενδύουν δραστικά στο αυτοκίνητο στην Ελλάδα;

• Και όλο αυτό, την ίδια στιγμή που εδώ και κάποια χρόνια γίνεται έντονη κουβέντα για τα νέα δεδομένα που έρχονται στον τρόπο και τα μέσα πώλησης των αυτοκινήτων.

• Να σας το πω με παράδειγμα; Πού είναι το digital agency model που είχε εξαγγείλει η BMW για τη Mini από το 2024 και για τη BMW το 2026; Όλοι στον Σπανό και τον Σφακιανάκη συρρέουν να ψωνίσουν…

• Την τριετή παράταση στα όρια - πρόστιμα για τους CO2 που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση την είδατε. Ε, θα δείτε και τις επόμενες που έρχονται…

• Σιγά μην έκαναν αλλιώς... ην οικονομία την κινούν οι επιχειρήσεις. Και τις επιχειρήσεις οι άνθρωποί τους. Η οικονομία δεν είναι απλώς ένας τομέας της κοινωνίας - είναι η αόρατη δύναμη που καθοδηγεί τις αποφάσεις των κρατών, τις ζωές των ανθρώπων και την πορεία της Ιστορίας.

• Η οικονομία είστε εσείς, εμείς, όλοι μας…

• Υπό αυτό το πρίσμα, και επί προσωπικού, θεωρώ απαράδεκτο το στέλεχος που έθεσε εκτός εαυτού τον επιχειρηματία, ο οποίος, μη βλέποντας λύση στα θέματα από τους ανθρώπους του, χτύπησε το χέρι του στο γραφείο και φώναξε: «Θα τα πουλήσω όλα στους Ισραηλινούς και θα πάω μόνιμες διακοπές…» (don’t call me pls).

• Στην αντίπερα όχθη της μιζέριας, βλέπω ότι τα Chardonnay συνεχίζουν να κυριαρχούν στα τραπέζια των συζητήσεων… (don’t call me pls).

Τα λέμε στο Car Of The Year του ομίλου μας την Δευτέρα!

Τ.Τ.

