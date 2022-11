Μουντιάλ 2022: Σαουδάραβες τρολάρουν σε απευθείας σύνδεση με την Κορέα «Πού είναι ο Μέσι;» - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Η νίκη Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό αντικείμενο συζήτησης στο Μουντιάλ 2022.Και πως να μην συμβεί αυτό καθώς εμφανίζονται συνεχώς νέα βίντεο με τρομερές αντιδράσεις των οπαδών της Σαουδικής Αραβίας μετά τον ιστορικό τους θρίαμβο.Το τελευταίο μεταδόθηκε απευθείας στο δελτίο ειδήσεων του κορεατικού τηλεοπτικού σταθμού MBC (Munhwa Broadcasting Corporation).Ο απεσταλμένος του σταθμού ήταν σε ζωντανή σύνδεση έξω από το γήπεδο μιλώντας για την τεράστια έκπληξη που είχε συμβεί όταν Σαουδάραβες οπαδοί τον περικύκλωσαν κι άρχισαν να τον ρωτούν «Where is Messi, where is Messi?» (που είναι ο Μέσι) με τον Κορεάτη να τους δίνει συγχαρητήρια.Δείτε το απολαυστικό βίντεο: