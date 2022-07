Σελένα Γκόμεζ: Γιατί ο διεθνής Τύπος την αποκαλεί «τριπλή απειλή»

Φωτογραφία: Shutterstock

H Σελένα Γκόμεζ με τους συμπρωταγωνιστές της στο «Only Murders in the Building», Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ.

Κλείσιμο

Το σημαντικότερο επίτευγμα της Σελένα Γκόμεζ είναι ότι παραμένει ενεργή στη δημοσιότητα τα τελευταία 19 χρόνια. Στο Instagram την ακολουθούν πιστά 322 εκατ. άτομα. Το net worth της, από την άλλη, υπολογίζεται στα 90 εκατ. δολάρια, περιουσία που έβγαλε με κόπο και σκληρή δουλειά ως ηθοποιός, τραγουδίστρια, συνθέτρια, παραγωγός και κατά καιρούς μούσα διαφόρων brands.Πρώην παιδί-θαύμα, μας πρωτοσυστήθηκε όταν ήταν 10 ετών, ως συμπρωταγωνίστρια της συνομήλικής της Ντέμι Λοβάτο στην παιδική τηλεοπτική σειρά «Barney & Friends», το 2002. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι της υποκριτικής καριέρας της με συμμετοχές σε σειρές του Disney Channel και ρολάκια σε κινηματογραφικές ταινίες που δεν χαρακτηρίζονται μεν αριστουργήματα της έβδομης τέχνης, ωστόσο γέμιζαν τον ελεύθερο χρόνο της -και την τσέπη της- όταν δεν ηχογραφούσε κάποιο άλμπουμ, δεν έκανε περιοδεία και δεν έβαζε το χεράκι της σε κάποια παραγωγή.Ως τραγουδίστρια κινείται στο ευρύ φάσμα της ποπ, με τρία live άλμπουμ -το τελευταίο, με τίτλο «When Sun Goes Down» κυκλοφόρησε το 2011- και τρία που ηχογράφησε στο στούντιο - το πιο πρόσφατο, το «Rare», βγήκε στην αγορά το 2020- τα οποία έγιναν ανάρπαστα από τους κυρίως έφηβους θαυμαστές της. Η θετική επιρροή της στο νεανικό κοινό, άλλωστε, είναι και ο λόγος που από τα 17 της την επιλέγουν συχνά-πυκνά ως πρέσβειρα διάφοροι φιλανθρωπικοί οργανισμοί, με πρώτη και καλύτερη τη Unicef.Τον τελευταίο καιρό γνωρίζει μεγάλο σουξέ με τη συμμετοχή της στη σειρά-διαμαντάκι του Hulu « Only Murders in the Building », όπου συμπρωταγωνιστεί με τους βετεράνους Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Ο δεύτερος κύκλος έκανε πρεμιέρα στις 28 Ιουνίου και έχει ήδη προκαλέσει σάλο στους θαυμαστές της Γκόμεζ, επειδή σε μια σκηνή του δεύτερου επεισοδίου ανταλλάσσει ερωτικό φιλί με την Κάρα Ντελεβίν. Δεν είναι η φύση του φιλιού αυτό που έκανε τους πάντες να ασχοληθούν με το θέμα, όσο η έλλειψη χημείας ανάμεσα στα δύο κορίτσια, που προφανώς ένιωθαν τόσο άβολα που αυτό βγήκε και στο κοινό. «Μήπως η Σελένα δεν ξέρει να φιλάει;» αναρωτιούνται πικρόχολα οι περισσότεροι. Τζάστιν Μπίμπερ -με τον οποίο είχε σχέση οχτώ ολόκληρα χρόνια πριν τη χωρίσει για να δεσμευτεί με τη Χάλεϊ- θα ήταν ο πιο αρμόδιος να απαντήσει, αλλά είναι πολύ παντρεμένος για να λύνει τέτοιου είδους απορίες. Οσο για τη Σελένα, δεν ιδρώνει το αυτί της. Εχει επιβιώσει από αυτοάνοσα, ανορεξία και άγχος. Μία αρνητική κριτική θα την πτοούσε;