Η επικοινωνία δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλοτε ευκολότερη. Μηνύματα, email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η εύκολη αποστολή εικόνων και βίντεο μας επιτρέπουν να μοιραστούμε νέα, σκέψεις κι ενημερώσεις με οποιονδήποτε επιθυμούμε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Κι όμως, το παλιό καλό τηλεφώνημα, το οποίο έχουν επισκιάσει οι υπόλοιπες μέθοδοι, εξακολουθεί να κουβαλάει ιδιαίτερα οφέλη.