Πώς θα αναγνωρίσουμε ότι είμαστε σε μια κακοποιητική σχέση όταν δεν υπάρχει σωματική βία;
Πώς θα αναγνωρίσουμε ότι είμαστε σε μια κακοποιητική σχέση όταν δεν υπάρχει σωματική βία;
Αλλά και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μια συγγενή ή φίλη που θεωρούμε ότι την υφίσταται. Για τις αθέατες μορφές κακοποίησης μιλήσαμε με την κοινωνική λειτουργό Ευστρατία Γουντουδάκη με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Ίσως μας έχει τύχει βγαίνοντας από μια ερωτική σχέση να διαπιστώσουμε ότι υποχωρούν διάφορα σωματικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούσαν στη διάρκειά της, όπως διαταραχές στον ύπνο, πόνοι στους μυς και πονοκέφαλοι. Ή μπορεί να δούμε μια αγαπημένη φίλη να απομονώνεται χωρίς προφανή λόγο, όχι μόνο από εμάς αλλά από ολόκληρη την παρέα, και να αρχίζει να περνάει όλο τον ελεύθερο χρόνο της με τον σύζυγο ή τον σύντροφό της, χωρίς όμως να μάς ακούγεται ευτυχισμένη όποτε καταφέρνουμε να τη βρούμε στο τηλέφωνο.
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