Ίσως μας έχει τύχει βγαίνοντας από μια ερωτική σχέση να διαπιστώσουμε ότι υποχωρούν διάφορα σωματικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούσαν στη διάρκειά της, όπως διαταραχές στον ύπνο, πόνοι στους μυς και πονοκέφαλοι. Ή μπορεί να δούμε μια αγαπημένη φίλη να απομονώνεται χωρίς προφανή λόγο, όχι μόνο από εμάς αλλά από ολόκληρη την παρέα, και να αρχίζει να περνάει όλο τον ελεύθερο χρόνο της με τον σύζυγο ή τον σύντροφό της, χωρίς όμως να μάς ακούγεται ευτυχισμένη όποτε καταφέρνουμε να τη βρούμε στο τηλέφωνο.