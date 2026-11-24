Η εσάρπα είναι το πιο κομψό αξεσουάρ της σεζόν
Η εσάρπα είναι το πιο κομψό αξεσουάρ της σεζόν
Με πολυτελή υφή, μακριά κρόσσια και ρετρό φινέτσα, φοριέται ριγμένη χαλαρά στους ώμους, τυλιγμένη γύρω από το σώμα ή πάνω από το παλτό.
Με πολυτελή υφή, μακριά κρόσσια και ρετρό φινέτσα, φοριέται ριγμένη χαλαρά στους ώμους, τυλιγμένη γύρω από το σώμα ή πάνω από το παλτό.
Τον χειμώνα επιστρέφουμε συχνά στους ίδιους συνδυασμούς. Eνα καλοραμμένο πανωφόρι, το κλασικό πουλόβερ, το τζιν που φοράμε με όλα. Φέτος, η εσάρπα με κρόσσια προσθέτει σε αυτά τα γνώριμα κομμάτια τη φινέτσα που είχαν ανάγκη.
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