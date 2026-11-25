ΗMelinda French Gates πήρε θέση για ένα πρόσφατο σκετς του Saturday Night Live που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.





Με τίτλο «Sister», το σκετς, στο οποίο συμμετέχει ο κωμικός John Mulaney, σατιρίζει μία κοινωνική πραγματικότητα, το ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που θα αναλάβουν, σχεδόν αυτονόητα, τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου γονιού, ανεξάρτητα από τις προσωπικές θυσίες που αυτό συνεπάγεται.



«Πίσω σχεδόν από κάθε αστείο του σκετς κρύβεται μια σκληρή αλήθεια για τις γυναίκες και τη φροντίδα των άλλων», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram. «Χαίρομαι πολύ που συζητάμε γι’ αυτό, ακόμη και μέσα από το χιούμορ. Χρειαζόμαστε περισσότερη ειλικρίνεια γύρω από το τι πραγματικά απαιτεί η φροντίδα των αγαπημένων μας ανθρώπων και γιατί τόσο μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης καταλήγει στις γυναίκες».



Το σκετς προβλήθηκε στις 14 Νοεμβρίου και ήδη από την πρώτη εβδομάδα προβολής ξεπέρασε τα 6,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. «Δεν γνωρίζω άλλο σκετς του @nbcsnl που να έχει καταφέρει να γίνει τόσο γρήγορα θέμα συζήτησης σε τόσα πολλά ομαδικά chats, όσο η διαφήμιση αυτής της εβδομάδας, στην οποία ο John Mulaney παρουσιάζει μια ευφυέστατη λύση για τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου συγγενή, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει τίποτα στη δική του ζωή: την αδελφή του», έγραψε χαρακτηριστικά.





Η ιδρύτρια του φιλανθρωπικού οργανισμού Pivotal, εξηγεί ότι το σκετς πετυχαίνει τον στόχο του ακριβώς επειδή «είναι λίγο υπερβολικά αληθινό». Ο οργανισμός Pivotal επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση της κοινωνικής προόδου των γυναικών και των οικογενειών.

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