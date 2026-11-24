«Έλα εδώ να καθίσεις δίπλα μου!», λέει η Niecy μόλις ξεκινάμε τη ζωντανή συνέντευξή μας στη σκηνή του συνεδρίου Marie Claire Power Trip, χτυπώντας με την παλάμη της το κάθισμα στον μεγάλο καναπέ όπου κάθεται και η ίδια, και έτσι, σηκώνομαι από την πολυθρόνα της σκηνής και καταργώ κυριολεκτικά και μεταφορικά την απόσταση μεταξύ μας.Η Niecy Nash-Betts είναι τόσο εγκάρδια και αυθεντική που αυτόματα επιβάλλει το φιλικό «μεταξύ γυναικών» πλαίσιο της κουβέντας που θα ακολουθήσει, μια κουβέντα που θα προκαλέσει άφθονες εναλλαγές από ρίγη συγκίνησης και κύματα γέλιου, καθώς η Αμερικανίδα ηθοποιός, παραγωγός, σκηνοθέτις και συγγραφέας θα αφηγείται τη διαδρομή της, από το δύσκολο ξεκίνημά της και τα νεανικά χρόνια μέχρι την καταξίωση.Και από την κωμωδία και τη σειρά «Reno 911!» μέχρι την ερμηνεία της ως Glenda Cleveland στη σειρά «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» που της χάρισε το 2024 το πρώτο της βραβείο Emmy, στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία, επισφραγίζοντας μια πορεία δεκαετιών, με πολλαπλές υποψηφιότητες για Emmy και άλλες σημαντικές διακρίσεις, ανάμεσά τους και ένα Critics Choice Award για το «Getting On».Σήμερα βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα χάρη στο «All’s Fair», τη λαμπερή σειρά του Ράιαν Μέρφι, που επέστρεψε στις 4 Νοεμβρίου με τη δεύτερη σεζόν της και ένα εντυπωσιακά πρωτοφανές στη σύνθεσή του γυναικείο καστ: Κιμ Καρντάσιαν, Γκλεν Κλόουζ, Ναόμι Γουότς, Σάρα Πόλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και, φυσικά, Niecy Nash-Betts. Μια σειρά στην οποία η γυναικεία δύναμη, οι περίπλοκες σχέσεις και η υψηλή μόδα συνυπάρχουν σε ένα απολαυστικό τηλεοπτικό σύμπαν.Λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα, η Niecy Nash-Betts βρέθηκε στην Ελλάδα ως μία από τις κεντρικές καλεσμένες του Marie Claire Power Trip 2026, με τίτλο «The Long Run – Women, Better with Time» και μας καθήλωσε με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το πηγαίο χιούμορ και τη σπάνια γενναιοδωρία με την οποία μοιράστηκε ακόμη και τις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής της. Γιατί πίσω από τη λαμπερή, γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει την απώλεια, τη βία, την απόρριψη και την αμφισβήτηση, αλλά δεν επέτρεψε σε τίποτα από αυτά να καθορίσει το μέλλον του.«Είμαι το ζωντανό παράδειγμα του να επανεφευρίσκεις τον εαυτό σου», ήταν η πρώτη φράση της όταν τη ρώτησα πώς συνδέεται με το φετινό θέμα του Power Trip που ήταν η μακροβιότητα των γυναικών. «Ξεκίνησα ως ηθοποιός και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο. Εγινα συγγραφέας. Μετά σκέφτηκα ότι μπορώ να σκηνοθετήσω. Και το έκανα. Ακόμη και στον έρωτα έχω επανεφεύρει τον εαυτό μου πολλές φορές».