βρίσκεται στο να αγοράζουμε περισσότερα ρούχα. Κι όμως, η στροφή σε πιο επιλεκτικές και συνειδητοποιημένες αγορές μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τι πραγματικά μας αρέσει και σε ποια κομμάτια αξίζει να επενδύσουμε.Όταν οι αγορές μας γίνονται πιο μελετημένες, έχουμε τον χρόνο να παρατηρήσουμε ποια είναι τα ρούχα που ήδη φοράμε περισσότερο. Σε ποια κομμάτια επιστρέφουμε ξανά και ξανά; Τι μας κολακεύει και με τι αισθανόμαστε πραγματικά ο εαυτός μας; Μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε καλύτερα τις προτιμήσεις μας και, σταδιακά, να διαμορφώνουμε το προσωπικό μας στιλ.